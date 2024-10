నస్రల్లా వారసుడు హషేమ్ సఫీద్దీన్ హతం: ఇజ్రాయెల్‌

జెరూసలేం: జజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో హెజ్‌బొల్లా కీలక నేత హషేమ్ సఫీద్దీన్ మృతి చెందాడు. మూడు వారాల క్రితం దక్షిణ బీరుట్ సబర్బ్‌లో ఇటీవల మృతిచెందిన హసన్ నస్రల్లా వారసుడు హషేమ్‌ సఫీద్దీన్‌ తమ దాడుల్లో హతమైనట్లు ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం మంగళవారం ధృవీకరించింది.

‘‘సుమారు మూడు వారాల క్రితం జరిగిన దాడిలో హెజ్‌బొల్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అధిపతి హషీమ్ సఫీద్దీన్ , హెజ్‌బొల్లా ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్టరేట్ అధిపతి అలీ హుస్సేన్ హజిమా, ఇతర హిజ్‌బొల్లా కమాండర్లు మరణించినట్లు ధృవీకరించాం’’ ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం పేర్కొంది. అయితే.. ఈ మరణాలకు సంబంధించి హెజ్‌బొల్లా ఎటువంటి ప్రకటన విడుదల చేయకపోవటం గమనార్హం.

