ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం లెబనాన్‌లోని బీరూట్‌లో మరోసారి దాడులతో విరుచుకుపడింది. తాజాగా గురువారం తెల్లవారుజామున బచౌరా జిల్లాలోని హెజ్‌బొల్లా రెస్క్యూ కేంద్రంపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో ఆరుగురు మృతి చెందగా.. 11 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. బీరూట్‌లోని దాహియాలో హెజ్‌బొల్లా చీఫ్‌ నస్రల్లాను హతమార్చిన ప్రదేశంలోనే ఇజ్రాయెల్ సైన్యం మూడు మిసైల్స​్‌తో దాడి జరిపింది.

#WATCH | A plume of smoke billows into the sky in Beirut, Lebanon.



Reuters reports that Israel bombed central Beirut in the early hours of 3rd Oct, killing at least six people, after its forces suffered their deadliest day on the Lebanese front in a year of clashes against… pic.twitter.com/UiHcoe0AFr

— ANI (@ANI) October 3, 2024