‘అద్భుత స్వాగతం’.. పారిస్‌ నుంచి ప్రధాని మోదీ వీడియో

పారిస్‌: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఐదురోజుల విదేశీ పర్యటన సందర్భంగా సోమవారం ఫ్రాన్స్‌ రాజధాని పారిస్‌ చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ‍ప్రధాని మోదీని కౌగిలించుకుని స్వాగతించారు. తన ప్రాన్స్‌ పర్యటనకు సంబంధించి ప్రధాని మోదీ తాజాగా సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫారం ‘ఎక్స్‌’లో ఒక పోస్టు చేశారు.



Here are highlights from the memorable welcome in Paris yesterday. pic.twitter.com/lgsWBlZqCl

— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2025