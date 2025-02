గాజాపై ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన

వాషింగ్టన్‌: గాజాపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. తాజాగా ట్రంప్‌.. ఇజ్రాయెల్‌, గాజా యుద్ధం తాజా పరిస్థితిపై చర్చించారు. అనంతరం, గాజాను స్వాధీనం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో, ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు కొత్త చర్చకు దారి తీశాయి. ఇక, ఇప్పటికే ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధంపై ట్రంప్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. యుద్ధం ముగింపు దిశగా వెళ్లాలని చెప్పారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌.. ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహుతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్బంగా ఇజ్రాయెల్‌, గాజా యుద్ధం తాజా పరిస్థితిపై నెతన్యాహూతో ట్రంప్‌ చర్చించారు. అనంతరం ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న పాలస్తీనాలో భూభాగమైన గాజాను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకోవాలని భావిస్తుందని తెలిపారు. పాలస్తీనియన్లు వేరే చోట స్థిరపడిన తర్వాత అమెరికా గాజా స్ట్రిప్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంటుందని అన్నారు. గాజాను అమెరికా అభివృద్ధి చేస్తుందని.. సొంతం చేసుకుంటుందని చెప్పుకొచ్చారు.

గాజాలో పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలిపారు. గాజాలో యుద్ధ సామాగ్రిని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఆ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తాం. గాజా ప్రాంత ప్రజలకు అపరిమిత సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు, గృహాలను అందజేసే ఆర్థిక అభివృద్ధిని సృష్టిస్తామన్నారు. ఇదే సమయంలో భవిష్యత్తులో మిడిల్ ఈస్ట్ పర్యటన సందర్భంగా గాజా, ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియాను సందర్శించాలని తాను భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు.

Donald Trump just announced that the United States will be “taking over” Gaza and will “level” it to the ground.



He said Palestinians should not live there anymore.



This is GENOCIDE!!!! pic.twitter.com/dR1UcmhiTe

