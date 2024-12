ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ అరెస్ట్‌పై బాలీవుడ్ స్టార్ వరుణ్ ధావన్ స్పందించారు. ఇలాంటి ఘటనలో అల్లు అర్జున్‌ను అరెస్ట్ చేయడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. యాక్టర్ ఒక్కరే అన్ని విషయాలు చూసుకోలేరు కదా?అని ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనలో అల్లు అర్జున్‌ను బాధ్యుడిని చేయడం సరికాదని వరుణ్ ధావన్ మద్దతుగా నిలిచారు.

ప్రస్తుతం బేబీ జాన్‌ చిత్రంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు వరుణ్ ధావన్. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉన్నారు. జైపూర్‌లో నిర్వహించిన ఈవెంట్‌లో వరుణ్ ధావన్ మాట్లాడారు. థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే టార్గెట్ చేయడం సరైంది కాదన్నారు. సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన ఘటనలో రేవతి అనే మహిళ మృతి చెందడంతో పోలీసులు అల్లు అర్జున్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు.

