​కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది. 2024కు గుడ్‌బై చెప్పి 2025కి వెల్‌కమ్‌ చెప్పేశారు. దేశ వ్యాప్తంగా న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు అంబరాన్ని అంటాయి. ఇక తెలుగు స్టార్‌ హీరోల్లో చాలా మంది విదేశాల్లో న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ జరుపుకున్నారు. యూరప్‌లో మహేశ్‌, ప్రభాస్‌..లండన్‌లో ఎన్టీఆర్‌ కొత్త సంవత్సరం వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు. అయితే తామ ఎక్కడున్నా..అభిమానులను మాత్రం మరిచిపోమంటున్నారు మన హీరోలు. న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా తమ అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ట్వీట్స్‌ చేశారు.

‘అందరికి నూత సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ ఏడాది మీకు మరింత ఆనందాన్ని, విజయాన్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాను’అని ఎన్టీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్‌ లండన్‌లో ఉన్నారు. ఇటీవల వార్‌ 2 షూటింగ్‌కి గ్యాప్‌ రావడంతో ఫ్యామిలీతో కలిసి లండన్‌ వెళ్లారు. అక్కడ నుంచి తిరిగి రాగానే ప్రశాంత్‌ నీల్‌ సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొనబోతున్నారట. ఈ చిత్రానికి ‘డ్రాగన్‌’ అనే టైటిల్‌ పెట్టినట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది.

Wishing you all a very Happy New Year 2025. May this year bring you joy and success.

ఇక మరో స్టార్‌ హీరో అల్లు అర్జున్‌ కూడా తన అభిమానులకు న్యూ ఇయర్‌ విషెస్‌ చెప్పారు. ‘ప్రతి ఒక్కరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. నేను మీ అందరిని ప్రేమిస్తున్నాను’ అని బన్నీ ట్వీట్‌ చేశారు.

Happy New Year to each and every one of you . Happy New year to all my Fans . I l love you all 🖤

— Allu Arjun (@alluarjun) December 31, 2024