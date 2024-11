ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ నటించిన పుష్ప-2 మరో రెండు వారాల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సుకుమార్- బన్నీ కాంబోలో వస్తోన్న ఈ చిత్రం కోసం అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇటీవల ట్రైలర్‌ రిలీజ్ కాగా.. యూట్యూబ్‌ను కకావికలం చేస్తోంది. విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే అత్యంత వేగంగా 40 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించింది. ఇంతవరకు ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే ఏ మూవీ కూడా ఇలాంటి రికార్డ్ సాధించలేదు.

అయితే అల్లు అర్జున్‌కు, నంద్యాల వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిచంద్ర కిశోర్‌ రెడ్డికి ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. ఈ ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో రవికి మద్దతు తెలిపారు. తన ఫ్యామిలీతో కలిసి స్వయంగా నంద్యాలకు వెళ్లి రవిని కలిశారు. ఆ సమయంలోనే అల్లు అర్జున్‌ నిబంధనలు పాటించలేదంటూ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత న్యాయస్థానం ఈ కేసును కొట్టివేసింది.

తాజాగా పుష్ప 2 రిలీజ్‌ సందర్భంగా శిల్పా రవిచంద్ర కిశోర్ రెడ్డి చేసిన ట్వీట్ వైరల్‌గా మారింది. ఈ మూవీ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నానని శిల్పారవి పోస్ట్ చేశారు. థియేటర్లలో వైల్డ్‌ ఫైర్‌ను చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పుష్ప 2 టీమ్‌కు ఆల్ ది బెస్ట్‌ చెప్పారు.

శిల్పా రవి చేసిన ట్వీట్‌కు ఐకాన్ స్టార్‌ స్పందించారు. థ్యాంక్యూ బ్రదర్.. మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకు ధన్యవాదాలు అంటూ బన్నీ రిప్లై ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ ట్వీట్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా.. వీరిద్దరు మంచి స్నేహితులు అన్న సంగతి తెలిసిందే.

Thank you brotherrr 🖤 . Thank you for your love ❤️‍🔥

— Allu Arjun (@alluarjun) November 21, 2024