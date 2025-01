ఢిల్లీ : నేపాల్‌ (nepal) లో భారీ భూకంపం(earthquake) సంభవించింది. మంగళవారం ఉదయం రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై తీవ్రత 7.1గా (7.1 magnitude earthquake) నమోదైంది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై భూకంప తీవ్రత ఈ స్థాయిలో ఉండే భారీగా ప్రాణ నష్టం, ఆస్తినష్టం సంభవిస్తాయి.

యూనైటెడ్‌ జియోలాజికల్‌ సర్వే (usgs)ప్రకారం.. భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం 6:35 గంటలకు నేపాల్‌లో లుబోచికి 93 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూమి కంపించింది. నేపాల్‌తో పాటు ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్‌ ప్రాంతంలో, బీహార్‌, కోల్‌కతాలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భూమి కంపించినట్లు యూఎస్‌జీఎస్‌ అధికారులు తెలిపారు. భూకంప ప్రభావం తీవ్రతతో కొద్ది సేపు భూమి కంపించడంపై ప్రజలు ప్రాణ భయంతో ఇళ్లలో నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

#WATCH🚨 | Kathmandu | An earthquake with a magnitude of 7.1 on the Richter Scale hit 93 km North East of Lobuche, Nepal at 06:35:16 IST today: USGS Earthquakes#NepalEarthquake #Nepal pic.twitter.com/DMnTbHptTF

— MIDDLE EAST NEWS (@middleeastnevs) January 7, 2025