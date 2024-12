బ్యాంకులో డబ్బుల్ని ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేస్తున్నారా?. అయితే తస్మాత​​్‌ జాగ్రత్త. ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేస్తే మంచిది. కానీ చేసే ముందుకు ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేయడం వల్ల లాభ నష్టాల్ని ఒక్కసారి బేరీజు వేసుకోండి. లేదంటే ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ ఎందుకు చేశానురా భగవంతుడా అనుకుంటూ తలలు పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంతకి ఏం జరిగింది.

గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ నగరం వస్త్రపూర్‌కు చెందిన జైమన్ రావల్ తనని ఆపత్కాలంలో ఆదుకుంటాయనే నమ్మకంతో యూనియన్‌ బ్యాంక్‌లో ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేశారు. ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ టెన్యూర్‌ పూర్తి కావడంతో తన తల్లితో పాటు బ్యాంక్‌కు వచ్చారు. అనంతరం, బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌ సంప్రదించి తన ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ టెన్యూర్‌ పూర్తియ్యింది. డబ్బులు విత్‌ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సంబంధింత ప్రాసెస్‌ పూర్తి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

దీంతో సదరు బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌.. కస్టమర్‌ బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ వివరాలు తీసుకుని డబ్బులు విత్‌ డ్రా ప్రాసెస్‌ ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో తన ఎఫ్‌డీపై ట్యాక్స్‌ ఎక్కువ మొత్తంలో డిడక్ట్‌ అవ్వడాన్ని గమనించారు.

ఇదే విషయాన్ని బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌తో ప్రస్తావించారు. బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌ నుంచి వచ్చిన సమాధానంతో కస్టమర్‌ జైమన్‌ రావెల్‌ సహనం కోల్పోయారు. ఎదురుగా ఉన్న బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌ కాలర్‌ పట్టుకుని ప్రశ్నించారు. బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌ సైతం కస్టమర్‌ చొక్కా కాలర్‌ పట్టుకున్నారు. అంరతరం ఇరువురి మధ్య మాట మాట పెరిగి దాడికి దారి తీసింది. ఆ వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

'Customer' turned 'Crocodile' after TDS Deduction in Bank FD. FM sud instruct Bank staffs to learn 'taekwondo' for self defense. pic.twitter.com/CEDarfxcqi

— Newton Bank Kumar (@idesibanda) December 6, 2024