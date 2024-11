బంగ్లాలో కృష్ణదాస్‌ అక్రమ అరెస్ట్‌.. స్పందించిన షేక్‌ హసీనా

ఢిల్లీ : ‘ఇస్కాన్‌కు చెందిన చిన్మయ్‌ కృష్ణదాస్‌ ప్రభును అన్యాయం అరెస్ట్ చేశారు. చిన్మయ్‌ కృష్ణదాస్‌ ప్రభు అరెస్ట్‌ను ఖండిస్తున్నాం. ఆయను వెంట‌నే విడుద‌ల చేయాలి. లేదంటే బంగ్లాదేశ్ మధ్యంతర ప్రభుత్వం మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన శిక్షను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది’ అని ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని షేక్‌ హసీనా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

ప్రార్ధనా మందిరాల్లో దాడులు, ఘర్షణలు, బంగ్లాదేశ్‌లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి నేతృత్వం వహిస్తున్న మహమ్మద్‌ యూనస్ పాలనపై షేక్ హసీనా స్పందించారు. ఓ స్టేట్మెంట్‌ను విడుదల చేశారు. అందులో.. ఆర్థిక వ్యవస్థ, శాంతిభద్రతలను నిర్వహించడంలో బంగ్లాదేశ్ మధ్యంతర ప్రభుత్వ సామర్థ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.



Former Bangladesh PM Sheikh Hasina issues statement in support of Hindu priest Chinmoy Das:



A lawyer has been killed in Chittagong, strongly protesting this murder. Those involved in this murder should be found and punished quickly. Human rights have been grossly violated… pic.twitter.com/7AO3BDTtmn

— IANS (@ians_india) November 28, 2024