ISRO SpaDeX Mission: స్పేడెక్స్‌ ఉపగ్రహాల ప్రయోగం విజయవంతం: ఇస్రో

భారత స్పేడెక్స్‌ ఉపగ్రహాల పనితీరుపై భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) మరో అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది. నేడు(ఆదివారం) ఈ ఉపగ్రహాలు మరింత దగ్గరయ్యాయి. శనివారం వీటి మధ్య దూరం 230 మీటర్లుగా ఉంది. తాజాగా వీటి దూరం తొలుత 15 మీటర్లకు చేరుకోగా, ఆ తరువాత ఇస్రో ఆ రెండు శాటిలైట్లను మూడు మీటర్ల మేరకు దగ్గరకు తీసుకువచ్చి, తరువాత సురక్షితంగా తిరిగి వెనక్కు తీసుకురాగలిగింది.



SpaDeX Docking Update:



A trial attempt to reach up to 15 m and further to 3 m is done.



Moving back spacecrafts to safe distance



The docking process will be done after analysing data further.



Stay tuned for updates.#SpaDeX #ISRO

— ISRO (@isro) January 12, 2025