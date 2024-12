కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాలను కుదిపేసిన ఉపాధ్యాయ నియామక కుంభకోణం వ్యవహారంలో సుప్రీం కోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేసులో మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి, తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ (టీఎంసీ) సీనియర్‌ నేత పార్థా ఛటర్జీకి బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం తీర్పును వెలువరించింది.

2014-2021 మధ్య కాలంలో పార్థా ఛటర్జీ విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండగా బెంగాల్‌ ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో భారీ అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే 2022 జులై నెలలో పార్థా ఛటర్జీని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్టు చేసింది. ఈ అరెస్ట్‌కు ముందు పార్థా ఛటర్జీ,ఆయన సన్నిహితురాలు అర్పిత ముఖర్జీ నివాసంలో సోదాలు జరిపారు. రూ.50 కోట్లు నగదును స్వాధీనం చేశారు.

అప్పటి నుంచి ఈ కేసు విచారణ కొనసాగుతుంది. తనకు బెయిల్‌ ఇవ్వాలని కోర్టును పలు మార్లు అభ్యర్థించారు. తనని రాజకీయ బలుపశువును చేశారని, మిగిలిన జీవితాన్ని సంతోషంగా గడిపేందుకు ఈ కేసులో ఊరట కల్పించేలా బెయిల్‌ మంజూరు చేయాలని కోర్టులో ఏడ్చేసిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ తరుణంలో శుక్రవారం క్యాష్‌ ఫర్‌ జాబ్స్‌ కేసులో సుప్రీం కోర్టు పార్థా ఛటర్జీకి బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది.

#SupremeCourt to shortly pronounce judgment on the #bail plea of former West Bengal Education Minister and now MLA #ParthaChatterjee in the money laundering case arising out of the West Bengal cash-for-jobs scam



Bench: Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan pic.twitter.com/IB9mOBSFHI

— Live Law (@LiveLawIndia) December 13, 2024