సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాజకీయాలపై కేటీఆర్‌ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీపావళి రోజున సోషల్‌ మీడియా(ట్విట్టర్‌) వేదికగా ‘ఆస్క్‌ కేటీఆర్‌’ (#ASKKTR) పేరుతో ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి నెటిజన్లతో కేటీఆర్‌ ముచ్చటించారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్‌ఎస్‌ మద్దతుదారులు, నెటిజన్లు అడుగుతున్న పలు ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు.

#ASKKTR కార్యక్రమంలో భాగంగా కేటీఆర్‌ కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ.. దేశం, రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత రాజకీయాలు దారుణంగా ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులను సైతం వదలడం లేదు. పాలిటిక్స్‌లోకి వారిని ఎందుకు లాగుతున్నారో ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాని విషయం. బీఆర్‌ఎస్‌ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము ఇలా చీప్‌ పాలిటిక్స్‌ చేయలేదు. నా రాజకీయ జీవితంలో నా కుటుంబసభ్యులు, పిల్లలు ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డారు. ఒక దశలో రాజకీయాల నుంచి వైదొలగాలని అనుకున్నాను. కానీ ప్రజల కోసం నిలబడి.. పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అందులో భాగంగానే నేను ఇప్పుడు మీ ముందు ఇలా ఉన్నాను.

1) I personally find it Very difficult to understand why our families are dragged into politics of vendetta. Never done that when we were in Govt



In the last 18 years of being in public life when my family and kids were humiliated, Thought many times of quitting but decided to… https://t.co/2YE160B9Lj

