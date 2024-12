శశి థరూర్‌ ఒడిలో వానరం..ఫొటోలు వైరల్‌

తన నివాసంలో సేద తీరుతున్న కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశి థరూర్‌ను అనుకోని అధితి రూపంలో ఓ వానరం ఆయన్ను చుట్టుముట్టింది.పేపర్‌ చదువుతున్న శశి థరూర్‌ చుట్టూ తిరుగుతూ తెగ అల్లరి చేసింది. ఆ ఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్‌ సోషల్‌ మీడియా నెట్‌వర్క్‌లలో తెగ చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి.

ఇంతకి ఏం జరిగిందంటే?

శశిథరూర్‌.. బుధవారం ఉదయం తన ఇంటి ఆవరణంలో పేపర్‌ చదువుతున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ వానరం ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది. పేపర్‌ చదువుతున్న శశి థరూర్‌ చుట్టూ తిరిగింది. అనంతరం థరూర్‌లో ఒడిలోకి కూర్చుంది.

Had an extraordinary experience today. While i was sitting in the garden, reading my morning newspapers, a monkey wandered in, headed straight for me and parked himself on my lap. He hungrily ate a couple of bananas we offered him, hugged me and proceeded to rest his head on my… pic.twitter.com/MdEk2sGFRn

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 4, 2024