ఢిల్లీ : 15 ఏళ్ల క్రితం కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశిథరూర్ ఎక్స్‌ వేదికగా పెట్టిన ఓ పోస్ట్‌పై వివాదం రాజుకుంది. ప్రపంచ కుబేరుల్లో ఒకరు, తన పాత మిత్రుడు జార్జ్‌ సోరోస్‌ను కలిశానంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌ను టార్గెట్‌ చేస్తూ బీజేపీ చేస్తున్న ఆరోణల్ని శశిథరూర్‌ ఖండించారు.

పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాల్లో దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేతలు పెట్టుబడిదారుడితో కుమ్మక్కయ్యారని బీజేపీ ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తోంది. అందుకు.. అమెరికా వ్యాపారవేత్త జార్జ్‌ సోరోస్‌ ఫౌండేషన్‌ నిధులతో పనిచేస్తున్న ఎఫ్‌డీఎల్‌-ఏపీ సహ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న సోనియాగాందీ.. ఆ సంస్థలో తన పాత్రను వెల్లడించాలని డిమాండ్‌ చేసింది.

తాజాగా,సోరోస్‌తో కాంగ్రెస్‌కు ఉన్న సాన్నిహిత్యంపై మరోసారి బీజేపీ నేతలు ప్రస్తావించారు. మే 26, 2009న ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రపంచ కుబేరుల్లో ఒకరు, తన పాత మిత్రుడు జార్జ్‌ సోరోస్‌ను కలిశాను. అతను పెట్టుబడిదారుడి కంటే అంతర్జాతీయ సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో ముందుంటారు’అంటూ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశిథరూర్‌ చేసిన నాటి ట్వీట్‌ను వెలుగులోకి తెచ్చారు.

Since there is so much unhealthy curiosity about this tweet, I knew Mr Soros well in my @UN days as an upstanding international-minded resident of New York. He was a friend in the social sense: i have never received or solicited a penny from him or any of his foundations for… https://t.co/c1PmAHygyl

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 15, 2024