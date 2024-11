పెను విషాదం.. గుండెపోటుతో క్రికెటర్‌ మృతి.. వీడియో

క్రికెట్‌ మైదానంలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ కారణంగా యువ ఆటగాడు మృతి చెందాడు. పూణేలోని ఛత్రపతి సంభాజి నగర్‌లో బుధవారం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉండే ఓ స్టేడియంలో క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ జరుగుతుండగా.. ఇమ్రాన్‌ పటేల్‌ అనే ఆటగాడు కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌గా బరిలోకి దిగిన ఇమ్రాన్‌ పటేల్‌.. కొన్ని ఓవర్ల పాటు బ్యాటింగ్‌ చేసిన అనంతరం ఛాతీ నొప్పి వస్తుందని అంపైర్లకు చెప్పాడు. పెవిలియన్‌కు వెళ్లే క్రమంలో ఇమ్రాన్‌ కుప్పకూలిపోయాడు.

A young man, Imran Sikandar Patel, died of a #heartattack while playing cricket in the Chhatrapati Sambhaji Nagar district of Maharashtra.https://t.co/aCciWMuz8Y pic.twitter.com/pwybSRKSsa

— Dee (@DeeEternalOpt) November 28, 2024