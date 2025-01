చరిత్ర సృష్టించిన ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌ తనయుడు

ఇంగ్లండ్‌ దిగ్గజ ఆల్‌రౌండర్‌ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌ తనయుడు రాకీ ఫ్లింటాఫ్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంగ్లండ్‌ లయన్స్‌ (అండర్-19 జట్టు) తరఫున సెంచరీ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. రాకీ 16 ఏళ్ల 291 రోజుల వయసులో లయన్స్‌ తరఫున సెంచరీ చేశాడు.

