స్టార్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌, 2021 యూఎస్‌ ఓపెన్‌ ఛాంపియన్‌ డానిల్‌ మెద్వెదెవ్‌కు (రష్యా) షాక్‌ తగిలింది. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌-2025 సందర్భంగా అతి చేసినందుకు గానూ మెద్వెదెవ్‌కు భారీ జరిమానా విధించారు నిర్వహకులు. మెద్వెదెవ్‌.. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో రెండో రౌండ్‌లో నిష్క్రమించాడు. రెండు రౌండ్లలో మెద్వెదెవ్‌ చాలా దురుసగా ప్రవర్తించాడు. ఇందుకు గానూ 76,000 ఆస్ట్రేలియన్‌ డాలర్ల జరిమానాను ఎదుర్కొన్నాడు.

తొలి రౌండ్ లో మెద్వెదెవ్‌.. 418 ర్యాంక్ కసిడిట్ సామ్రెజ్ పై విజయం సాధించాడు. గెలుపు అనంతరం విజయోత్సవ సంబురాల్లో భాగంగా పలు మార్లు తన రాకెట్‌తో నెట్ కెమెరాను బాదాడు. ఇలా చేసినందుకు గానూ క్రమశిక్షణ చర్యల కింద అతనికి 10 వేల ఆసీస్‌ డాలర్ల జరిమానా విధించారు. మరోసారి ఇలా ప్రవర్తించకూడదని ఘాటుగా హెచ్చరించారు.

Daniil Medvedev was fined $76,000 at this year’s Australian Open.



$10k for hitting the camera with his racquet during the 1st round.



$66k for his behavior during his match against Tien & not attending press.



His total winnings were $124k.



pic.twitter.com/bDQ4aj064j

