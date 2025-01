బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ఇవాళ (జనవరి 9) అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్‌ జరిగింది. ఫార్చూన్‌ బారిషల్‌తో జరిగిన సమరంలో రంగ్‌పూర్‌ రైడర్స్‌ 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో రంగ్‌పూర్‌ రైడర్స్‌ గెలుపుకు చివరి ఓవర్‌లో 26 పరుగులు అవసరమయ్యాయి.

వెస్టిండీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ కైల్‌ మేయర్స్‌ బంతిని అందుకోగా.. నురుల్‌ హసన్‌ స్ట్రయిక్‌ తీసుకున్నాడు. తొలి బంతిని సిక్సర్‌గా మలిచిన నురుల్‌.. ఆతర్వాత వరుసగా రెండు బౌండరీలు, ఓ సిక్సర్‌ మరో బౌండరీ బాదాడు. చివరి బంతికి రెండు పరుగులు అవసరం కాగా.. నురుల్‌ మరో సిక్సర్‌ బాది రంగ్‌పూర్‌ రైడర్స్‌కు సంచలన విజయాన్నందించాడు.

Rangpur Riders were all but out of the contest until Skipper Nurul Hasan smashed 30 off the final over to pull off an incredible heist! 😵‍💫#BPLonFanCode pic.twitter.com/9A7R96fmhU

