పూరన్‌ సుడిగాలి శతకం

కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌-2024 చివరి లీగ్‌ దశ మ్యాచ్‌లో గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌పై ట్రిన్‌బాగో నైట్‌రైడర్స్‌ 74 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన నైట్‌రైడర్స్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ సుడిగాలి శతకంతో (59 బంతుల్లో 101; 9 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) విరుచుకుపడటంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 211 పరుగులు చేసింది.

HUNDRED FOR NICHOLAS POORAN IN CPL...!!!! 🙇



- Pooran is a beast in T20s, What a remarkable consistency. pic.twitter.com/2gn9VaD5c6

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 30, 2024