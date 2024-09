ధోనిని చిన్న పిల్లాడిలా మార్చిన విజయం..!

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనికి మిస్టర్‌ కూల్‌ కెప్టెన్‌ అన్న బిరుదు ఉంది. ధోని ఆన్‌ ఫీల్డ్‌ ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా చాలా నింపాదిగా కనిపించేవాడు. టెన్షన్‌ అన్నది అతని ముఖంలో కనపడేది కాదు. విజయాలకు ఉప్పొంగిపోవడం.. ఓటములకు ఢీలా పడిపోవడం ధోనికి తెలీదు. అలాంటి ధోని ఒకానొక సందర్భంలో చిన్న పిల్లాడిలా మారిపోయాడు. ఎగిరెగిరి గంతులేశాడు. ఆ సందర్భం 2013 ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్‌ నాటిది.

2013, జూన్‌ 23న ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్‌.. ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్‌పై 5 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో గెలుపొంది, రెండో ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఆ మ్యాచ్‌లో గెలుపు ఖరారైన వెంటనే మిస్టర్‌ కూల్‌ కెప్టెన్‌ మిస్టర్‌ జాలీ కెప్టెన్‌గా మారిపోయాడు. ఆ విజయం ధోనికి, అటూ టీమిండియాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. అందుకే ధోని తన శైలికి భిన్నంగా ప్రవర్తించాడు.

