అబుదాబి టీ10 లీగ్‌-2024ను ఇంగ్లండ్ స్టార్ ఓపెన‌ర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఘ‌నంగా ఆరంభించాడు. ఈ లీగ్‌లో టీమ్ అబుదాబికి ప్రాతినిథ్యం సాల్ట్ ప్రాతినిథ్యం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో గురువారం షేక్ జాయెద్ స్టేడియంలో అజ్మాన్ బోల్ట్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో సాల్ట్ విధ్వంసం సృష్టించాడు.

80 పరుగుల స్వల్ప ల‌క్ష్య చేధ‌న‌లో సాల్ట్ ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగిపోయాడు. ప్ర‌త్య‌ర్ధి బౌల‌ర్ల‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు. ముఖ్యంగా అజ్మాన్ బోల్ట్స్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ గుల్బాదిన్ నైబ్‌ను ఓ ఆటఆడేసుకున్నాడు. అత‌డి వేసిన 5వ ఓవ‌ర్‌లో సాల్ట్‌.. 5 సిక్స్‌లు, ఓ ఫోరుతో ఏకంగా 34 ప‌రుగులు పిండుకున్నాడు.

తొలి రెండు బంతుల‌ను మిడ్-వికెట్ మీద‌గా సిక్సర్ల‌గా మ‌లిచిన సాల్ట్‌.. ఆ త‌ర్వాత మూడో బంతిని బౌండ‌రీకి త‌ర‌లించాడు.అనంతరం ఆఖ‌రి మూడు బంతుల‌ను రెండు లాంగ్-ఆన్, లాంగ్-ఆఫ్ మీద‌గా సిక్స్‌లు బాదాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో 19 బంతులు ఎదుర్కొన్న సాల్ట్‌.. 2 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌ల‌తో 53 ప‌రుగులు చేసి ఆజేయంగా నిలిచాడు. అత‌డి విధ్వంసం ఫ‌లితంగా టీమ్ అబుదాబి ల‌క్ష్యాన్ని కేవ‌లం 5.4 ఓవ‌ర్ల‌లోనే వికెట్ కోల్పోయి చేధించింది.

Salt makes it spicy! 🌶️🥵



The swashbuckling English opener smacked 34 runs in an over and finished with 53* (19) leading Team Abu Dhabi to a thumping win in the #AbuDhabiT10 opener! 👊#ADT10onFanCode pic.twitter.com/V0ZiTNjldp

— FanCode (@FanCode) November 21, 2024