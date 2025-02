టీమిండియా మిస్టరీ స్పిన్నర్‌ వరుణ్‌ చక్రవర్తికి (Varun Chakravarthy) బంపరాఫర్‌ తగిలినట్లు తెలుస్తుంది. ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ (Champions Trophy 2025) కోసం ఎంపిక చేసిన భారత జట్టులో (Team India) వరుణ్‌కు చోటు కల్పించనున్నారని సమాచారం. మెగా టోర్నీ కోసం ‍ముందుగా ప్రకటించిన జట్టులో వరుణ్‌కు చోటు దక్కలేదు.

అయితే ఇటీవల ఇంగ్లండ్‌ ముగిసిన టీ20 సిరీస్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగడంతో వరుణ్‌కు ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ బెర్త్‌ ఖరారైందని తెలుస్తుంది. ఇంగ్లండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌ ముగిసినా వరుణ్‌ భారత వన్డే జట్టుతో కలిసి ప్రాక్టీస్‌ చేయడం ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూరుస్తుంది.

వరుణ్‌ ప్రస్తుతం భారత వన్డే జట్టుతో కలిసి నాగ్‌పూర్‌లో ఉన్నాడు. ఇంగ్లండ్‌తో తొలి వన్డే సిరీస్‌ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సన్నాహక శిబిరంలో పాల్గొన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

Varun Chakaravarthy training with Indian ODI Team in Nagpur 🚨



- He's not officially part of the squad yet.



📸: Sandipan Banerjee#INDvENG #ChampionsTrophy #Nagpur pic.twitter.com/vqfyQJtdLe

