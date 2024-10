 పవన్‌ అసలు రంగు బట్టబయలైంది 

ఇకనైనా దేవుడిని రాజకీయాల్లోకి లాగకండి

తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వంపై సుప్రీంకోర్టు మండిపడింది. ల్యాబ్‌ రిపోర్టులో అస్పష్టత ఉంది. లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడినట్టు రుజువు లేకుండా మీడియా ముందు ఎందుకు హడావుడి చేశారంటూ నిలదీసింది. జూలైలో రిపోర్టు వెలువడితే ఇప్పుడెందుకు బయటపెట్టారంటూ ప్రశ్నించింది. ఇకనైనా మీరు దేవుణ్ని రాజకీయాల్లోకి లాగకండి.. జస్ట్‌ ఆస్కింగ్‌.

– ప్రకాశ్‌రాజ్, ప్రముఖ నటుడు

సుప్రీంకోర్టు చంద్రబాబు చెంపలు వాయించింది

తిరుమల లడ్డూ అంశంపై సరైన ఆధారాలు లేకుండా ఎలా మాట్లాడతారని సుప్రీం కోర్టు చంద్రబాబు చెంపలు వాయించింది

– సుబ్రమణియన్‌స్వామి, మాజీ ఎంపీ

Tirupati Laddu controversy: Supreme Court slams CM Naidu, says no conclusive proof yet. Test report was on rejected ghee https://t.co/3ZHuifcdWN via @PGurus1 — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 30, 2024

బాబు, పవన్‌ రాజీనామా చేయాలి

చంద్రబాబు, పవన్‌ ఇద్దరూ వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదంపై తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు చేసి హిందువులను మోసం చేశారు. తిరుమల దేవస్థానంపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బ తీసినందుకు వీరే బాధ్యత వహించాలి. హిందువులను మోసం చేసినందుకు, అబద్ధాలు ఆడినందుకు పశ్చాత్తాప్పడి పదవులకు రాజీనామా చేయాలి.

-పీవీఎస్‌ శర్మ, ప్రభుత్వ మాజీ ఉన్నతాధికారి

SC has put the ball in Central govt court whether to continue SIT investigation or with other agencies.



One more issue by which Modi govt will control @ncbn in addition to #SkillDevelopmentScam



We have to wait & see how both CM and Dy CM will dance to BJP tunes in Delhi. — PVS Sarma (@pvssarma) September 30, 2024

From day one, since #TTDprasadam controversy erupted, I was convinced that only non-believers & dirty minds would play with devotees sentiments.



I was not wrong.



CM @ncbn & Dy CM @PawanKalyan raised the issue without any proof or evidence& hurt sentiments.#Thoo

#CheeChee — PVS Sarma (@pvssarma) September 30, 2024

భారతీయ జర్నలిస్టులకు ఓ గుణపాఠం

తిరుపతి లడ్డూ వ్యవహారం భారతీయ జర్నలిస్టులకు ఓ గుణపాఠం. నివేదికలు క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకోండి. ఒక ఆహార పదార్థంలో 14 రకాల కల్తీలు చేయవచ్చా? ఇక మతవాదులకు చెప్పడానికి ఏముంది!

– ధన్య రాజేంద్రన్‌ (ది న్యూస్‌ మినిట్‌ ఎడిటర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌)

Tirupati laddu row: How politics is shaping the conflict



Was adulterated ghee actually used in srivari laddu?

Should devotees really be worried about their faith being defiled?@PoojaPrasanna4 tells you all about this and more in this week's Let Me Explain.



Watch the full… pic.twitter.com/6RoAAsw0P8 — TheNewsMinute (@thenewsminute) September 27, 2024

దేవుళ్లను రాజకీయాలకు దూరంగా పెట్టండి

కనీసం దేవుళ్లనైనా రాజకీయాలకు దూరంగా పెట్టండి

– పూనమ్‌కౌర్, నటి

"At least the Gods should be kept away from politics"



- SUPREME COURT 🙏 — पूनम कौर ❤️ poonam kaur (@poonamkaurlal) September 30, 2024

బాబు, పవన్‌ను చూస్తుంటే సిగ్గేస్తోంది

చంద్రబాబు, పవన్‌ కళ్యాణ్‌లను చూస్తుంటే సిగ్గేస్తోంది.

– గబ్బర్, ప్రముఖ మలయాళీ రచయిత

బాబు మతపరమైన భావోద్వేగాలను ప్రేరేపిస్తున్నారు

తిరుపతి లడ్డూను అడ్డుపెట్టుకుని మతపరమైన భావోద్వేగాలు ప్రేరేపించేందుకు చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్నారని గతంలోనే ‘ఎక్స్‌’లో చెప్పాను. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు

సరిగ్గా అదే చెప్పింది.

– శ్రీధర్‌ రామస్వామి, ఏఐసీసీ సోషల్‌ మీడియా నేషనల్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌

A few days ago I had posted on the Tirupati Laddu row was instigated by CBN to make it communal and he has a history to that.



Today the SC has pulled up CBN for his remarks 👇 https://t.co/jHMeraRveB pic.twitter.com/PLEA4MmXUA — Sridhar Ramaswamy శ్రీధర్ రామస్వామి ✋🇮🇳 (@sridharramswamy) September 30, 2024

పవన్‌ అసలు రంగు బట్టబయలైంది

తిరుపతి లడ్డూ విషయంలో సుప్రీం వ్యాఖ్యలతో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కళ్యాణ్‌ అసలు రంగు బట్టబయలైంది. ఇలాంటి కపట అవకాశవాదులకు మద్దతు ఇవ్వకండి

– వీణా జైన్‌ (సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌)

Breaking!🚨



Police raid on Sadhguru Isha Foundation, Today only Madras High court raised serious concerns over it



There are multiple allegations on Sadhguru & his foundation. Details of raid yet to come pic.twitter.com/UQrQ1Z289A — Veena Jain (@DrJain21) October 1, 2024

దేవాలయాలను రాజకీయాల్లోకి లాగుతారా?

ప్రత్యర్థులను టార్గెట్‌ చేసేందుకు రాజకీయాల్లోకి దేవాలయాలను లాగుతారా? ఓట్ల కోసం మన ప్రార్థనా

స్థలాలను లాగడం ఎంతవరకు సమంజసం? లడ్డూ విషయంలో స్వయంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబే అసత్య ప్రచారం చేసి కోట్లాది మంది ప్రజల విశ్వాసాలతో ఆడుకోవడం సబబేనా? రెండు పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకుని, బహిరంగంగా ఒకటి, రహస్యంగా మరొకటి.. బీజేపీ ఎందుకు ఆటలాడినట్టు?

– ప్రియాంక చతుర్వేది, శివసేన ఎంపీ రాజ్యసభ

Shame!

If such be the case why did the Chief Minister claim otherwise?

Will temples now be dragged into the politics of targeting opponents? For a few thousand votes it is okay to drag our places of worship?

How is it okay to shake the faith of crores of devotees who believed… pic.twitter.com/DASek9o77h — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 30, 2024

బాబు ప్రజలకు క్షమాపణ చెబుతారా!

చంద్రబాబూ సిగ్గు సిగ్గు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించినందుకు ఇప్పటికైనా ప్రజలకు క్షమాపణ చెబుతారా!

– సుమంత్‌ రామన్, రాజకీయ విశ్లేషకులు

హిందువుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీశారు

రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం

చంద్రబాబు, పవన్‌ కళ్యాణ్‌ కోట్లాది మంది హిందువుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీశారు. వీరిద్దరూ క్షమాపణ చెప్పాలి. పవన్‌ చాలా గొప్ప నటుడు. ఆయన నటనతో రాజకీయాల్లోనూ రాణించాల

నుకుంటే అది పొరపాటే.

– డాక్టర్‌ గిరిజా షేట్కార్, యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ రైట్స్‌ అడ్వొకేట్‌

ఇప్పుడేం చేస్తారు మీరందరూ

అబ్బబ్బ.. పరమ పవిత్రమైన తిరుపతి లడ్డూ కోసం ఎంత రచ్చ చేశారు? భక్తుల మనోభావాల్ని ఎంత హింసించేశారు? రాజకీయ నేతల్ని పక్కన పెడదాం.. ప్రవచనకర్తలు, పండితులు, బ్రాహ్మణులు ఎంత ఓవరాక్షన్‌ చేశారు వీళ్లంతా. ప్రాయశి్చత్త శ్లోకాలట..! వాళ్లే కనిపెట్టేసి .. రామ రామా.. మీరు చేసింది మామూలు రచ్చనా.. పాపం ఎంత మంది భక్తుల మనోభావాలతో ఆడుకున్నారు మీరంతా! ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరందరూ? మీరు నిజంగా వేంకటేశ్వర స్వామి భక్తులైతే అదే నోటితో సోషల్‌ మీడియాలో మమ్మల్ని క్షమించండి అని పోస్టులు పెడతారా? పెట్టండి.. ఎంత మంది పెడతారో చూస్తాను.

– వీణావాణి, వేణు స్వామి భార్య

వైఎస్‌ జగన్‌ను దెబ్బతీయడానికి వారు ఆడిన పెద్ద అబద్ధం

వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డిని దెబ్బతీయడానికి చంద్రబాబు, పవన్‌ కళ్యాణ్‌ చాలా పెద్ద అబద్ధమాడారు. ఇది వారు రాజకీయ స్వార్ధంతో ఆడిన అబద్ధం. చాలా సిగ్గు చేటు.

– హర్ష్‌ తివారి