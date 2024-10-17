 వాల్మీకి మహర్షి​కి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Paid Tribute To Valmiki | Sakshi
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వాల్మీకి మహర్షి​కి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Published Thu, Oct 17 2024 1:40 PM | Last Updated on Thu, Oct 17 2024 1:46 PM

YS Jagan Paid Tribute To Valmiki

సాక్షి,  తాడేపల్లి: నేడు వాల్మీకి మహర్షి జయంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. వాల్మీకి మహర్షికి నివాళులు అర్పించారు. వాల్మీకి మహర్షి జయంతి సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన చిత్రపటానికి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులర్పించారు.

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