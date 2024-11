పండగ సీజన్‌లో రైళ్లు కిక్కిరిసిపోవడం గమనిస్తాం. దాంతో చాలామంది ప్రయాణికులు ముందుగానే రైలు టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకుంటూంటారు. అయితే చివరి నిమిషం వరకు టికెట్‌ బుక్‌ అవ్వకపోతే కొన్ని ఛార్జీల రూపంలో రైల్వే విభాగం కొంత డబ్బులు కట్‌ చేసుకుని మిగతా నగదును సంబంధిత ప్రయాణికుడి ఖాతాలో జమ చేస్తోంది. దీనిపై ప్రశ్నిస్తూ ఇటీవల ఎక్స్‌ వేదికగా వెలిసిన పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది.

అన్సారీ అనే ప్రయాణికుడు చేసిన పోస్ట్‌ ప్రకారం..‘నేను ఢిల్లీ నుంచి ప్రయారాజ్‌ వెళ్లానుకున్నాను. అందుకోసం రైల్వే టికెట్‌ బుక్‌ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌లో ఉన్న టికెట్‌ను బుక్‌ చేశాను. కానీ నా టికెట్‌ కన్ఫర్మ్‌ అవ్వలేదు. ఫైనల్‌ చార్ట్‌ కూడా ప్రిపేర్‌ అయింది. అయితే నేను ముందుగా చెల్లించిన టికెట్‌ ధరలో రూ.100 కట్‌ అయి మిగతా నా ఖాతాలో జమైంది. నాకు టికెట్‌ కన్ఫర్మ్‌ అవ్వకుండా రూ.100 ఎందుకు కట్‌ చేశారో చెప్పగలరా?’ అంటూ ఇండియన్‌ రైల్వే మినిస్ట్రీ, రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినివైష్ణవ్‌ను తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో ట్యాగ్‌ చేశారు.

Dear @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw



I booked a waitlisted ticket from Delhi to Prayagraj, but it didn’t get confirmed after the chart was prepared. Could you explain why 100 rupees were deducted from the refund instead of receiving the full amount#IRCTC #railway pic.twitter.com/L3UzYoq67P

— SameerKhan (@SameerK95044261) October 29, 2024