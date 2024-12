నిలిచిన రైల్వే ఈ-టికెట్‌ సేవలు..!

భారత రైల్వే టికెటింగ్‌ సేవలకు సంబంధించి కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రైల్వేశాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియన్‌ రైల్వే కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజమ్‌ కో ఆపరేషన్‌ (ఐఆర్‌సీటీసీ)కి చెందిన ఈ-టికెట్‌ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌, యాప్‌ సేవలను దాదాపు గంటసేపు నిలిపేస్తున్నట్లు ఐఆర్‌సీటీసీ ప్రకటించింది.

‘వెబ్‌సైట్‌ నిర్వహణ పనుల వల్ల అధికారిక వెబ్‌సైట్‌, యాప్‌లు నిలిచిపోయాయి. ఈ-టికెట్‌ సేవలకు మరో గంటపాటు అంతరాయం కలుగుతుంది. టికెట్లకు సంబంధించి ఏదైనా పరిష్కారాల కోసం తర్వాత ప్రయత్నించండి. మరేదైనా సమస్యల కోసం etickets@irctc.co.inకు మెయిల్‌ చేయండి. ఫైల్‌ టీడీఆర్‌ కోసం కస్టమర్‌ కేర్‌ నెంబర్‌ 14646, 0755-6610661, 0755-4090600కు సంప్రదించండి’ అని ఐఆర్‌సీటీసీ తెలిపింది.

The Most Pathetic Service from @IRCTCofficial , When Can we expect an Improvement? are we so incompetent that cant handle the traffic on the #irctc app and website. when talking about the development but the foundation is very weak which is your server which is down all d time. pic.twitter.com/VpxRw8GemC

— Chintan Raval (@ChintanRaval1) December 9, 2024