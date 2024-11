నిత్యం చేసే పనులను మరింత సులువుగా చేసేందుకు వీలుగా టెక్నాలజీ వినియోగిస్తున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ రంగప్రవేశం చేసిన తర్వాత మర మనుషులే మన పనులు చేస్తున్నారు. ఇటీవల పిజికల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌(పీఐ) అనే స్టార్టప్‌ కంపెనీ పీఐ-జిరో అనే రోబోను తయారు చేశారు. ఇది మనం వాడిన బట్టలను ఉతికి, మడతేస్తోంది. దాంతోపాటు మరెన్నో పనులు చేస్తుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం పలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

At Physical Intelligence (π) our mission is to bring general-purpose AI into the physical world.



We're excited to show the first step towards this mission - our first generalist model π₀ 🧠 🤖



Paper, blog, uncut videos: https://t.co/XZ4Luk8Dci pic.twitter.com/XHCu1xZJdq

— Physical Intelligence (@physical_int) October 31, 2024