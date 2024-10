‘ఐ రోటోట్‌’ సినిమా చూశారా..? అందులో కార్లు డ్రైవర్‌ ప్రమేయం లేకుండానే వాటికవే ప్రయాణిస్తుంటాయి. వాటంతటవే పార్క్‌ చేసుకుంటాయి. అచ్చం టెస్లా కంపెనీ అలాంటి కార్లను తయారు చేయాలని భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా తాజాగా ‘రోబోవన్‌’ అనే కారును ఆవిష్కరించారు. టెస్లాకు చెందిన ‘వి రోబోట్‌’ ఈవెంట్‌లో కంపెనీ సీఈఓ ఇలోన్‌మస్క్‌ ఈ కారుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు.

కాలిఫోర్నియాలోని వార్నర్ బ్రదర్స్ లాట్‌లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అటానమస్ డ్రైవింగ్ పట్ల టెస్లా చేస్తున్న ఆవిష్కరణలు ప్రదర్శించేందుకు వేదికగా నిలిచింది. కంపెనీ సీఈఓ ఇలోన్ మస్క్ ఈ ఈవెంట్‌ను ‘ఫ్యూచర్‌ వరల్డ్‌’గా అభివర్ణించారు. ‘ఈ రోబోవన్‌ కారులో 20 మంది వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఇది డ్రైవర్‌లెస్‌ కారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్‌ కారు పూర్తి ఆటోమేషన్‌ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. వాణిజ్య, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ సైబర్‌ క్యాబ్‌ను 2026లో ఉత్పత్తి చేయనున్నాం’ అని మస్క్‌ తెలిపారు.

Robovan seats 20 & can be adapted to commercial or personal use – school bus, RV, cargo pic.twitter.com/CtjEfcaoHI

— Tesla (@Tesla) October 11, 2024