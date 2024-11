ఆన్‌లైన్‌ ఫుడ్‌ డెలివరీ సంస్థ జొమాటో ఇటీవల తీసుకొచ్చిన కొత్త ఫీచర్‌ ‘ఫుడ్‌ రెస్క్యూ’కు సంబంధించి ఓ నెటిజన్‌ చేసిన పోస్ట్‌పై కంపెనీ సీఈఓ దీపిందర్‌ గోయల్‌ స్పందించారు. ఆ నెటిజన్‌కు జాబ్‌ కూడా ఆఫర్‌ చేశారు. అసలు ఆ నెటిజన్‌ పోస్టేంటి.. సీఈఓ ఎందుకు జాబ్‌ ఆఫర్‌ చేయాల్సి వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.

ఆహార వృథాను అరికట్టడానికి జొమాటో కొత్తగా ‘ఫుడ్‌ రెస్క్యూ’ అనే ఫీచర్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఆర్డర్ క్యాన్సిల్‌ కారణంగా ఉత్పన్నమయ్యే ఆహార వృథా సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఈ ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టినట్లు జొమాటో సీఈఓ గోయల్ ఇటీవల ప్రకటించారు. కొత్త ఫీచర్ ద్వారా కస్టమర్‌లు ఆర్డర్‌ను క్యాన్సిల్‌ చేసిన తర్వాత నిమిషాల వ్యవధిలో ఫుడ్‌ను తగ్గింపు ధరతో ఇతర కస్టమర్లు పొందవచ్చు. జొమాటోలో నెలకు సగటున దాదాపు నాలుగు లక్షల ఆర్డర్‌లు క్యాన్సిల్‌ అవుతున్నాయి.

We don't encourage order cancellation at Zomato, because it leads to a tremendous amount of food wastage. Inspite of stringent policies, and and a no-refund policy for cancellations, more than 4 lakh perfectly good orders get canceled on Zomato, for various reasons by customers.… pic.twitter.com/fGFQQNgzGJ

కొత్త ఫీచర్‌కు సంబంధించిన ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో పలువురు నెటిజన్లు విభిన్నంగా స్పందించారు. క్యాన్సిల్‌ చేసిన ఆర్డర్‌లను కొనుగోలు చేయడంలో భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా ఉంటుందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. చాలా మంది వినియోగదారులు ఆహారం వృథా అవ్వకుండా రాయితీపై భోజన సదుపాయాన్ని కల్పించే విధానాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే బెంగళూరుకు చెందిన ప్రోడక్ట్‌ మేనేజర్ భాను అనే నెటిజన్‌ ఈ ఫీచర్‌ దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి మరిన్ని నిబంధనలు అమలు చేయాలని కంపెనీకి సూచిస్తూ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు.

validations

1.should not be applicable to COD

2.Cancellation should not be allowed if the delivery reaches 500 m to the delivery point

3.Chances of 2 idiots sharing meals ordering and cancelling at the same time getting a discount place

4.< two cancellations are allowed/ month.

— Bhanu (@BhanuTasp) November 10, 2024