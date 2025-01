ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో జరుగుతున్న మహా కుంభమేళా (Maha Kumbh Mela 2025 ) అనేక విశేషాలతో చర్చల్లో నిలుస్తోంది. రికార్డు స్థాయిలో మహా కుంభమేళాకు భక్తులు హాజరవుతున్నారు. పవిత్ర త్రివేణి సంగమంవద్ద స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు 1.75 కోట్ల మంది ప్రజలు పవిత్ర స్నానాలు చేశారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం వేదికగా హృదయాలను కదిలించే వీడియోలు అనేకం నెట్టింట విశేషంగా నిలుస్తున్నాయి.అటు భక్తులను, ఇటు నెటిజన్లను విస్మయానికి గురిచేస్తున్నాయి.

తాజాగా 65 ఏళ్ల వృద్ధుడు తన 92 ఏళ్ల తల్లిని ప్రతిరోజూ 50 కిలోమీటర్లు నడిచి ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని కుంభమేళాకు తీసుకువెళుతున్నట్లు చూపుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ‘కలియుగ్‌ శ్రవణ్‌ కుమార్‌’ అంటూ ఒక వీడియో సంచలనంగా మారింది. పదండి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

పురాణ గాథలోలని శ్రవణ కుమారుడి నుంచి ప్రేరణ పొందాడో ఏమోగానీ, తన తల్లిని ఎద్దుల బండిమీద పవిత్ర మహాకుంభ మేళాకుకు తీసుకొని వచ్చాడు. యూపీలోని ముజఫర్ నగర్‌కు చెందినమాలిక్( Malik) వయసు 65 ఏళ్లు కావడం విశేషం. ఆయన జబ్బీర్ దేవి వయసు 92 ఏళ్లు. తల్లి కోరిక నెరవేర్చాలన్న ధృఢ సంకల్పంతో ఎద్దుల బండిపై కూర్చోబెట్టి లాగుతూ కుంభమేళాకు తరలివచ్చాడు. ఇలా రోజూ 50కిలో మీటర్ల చొప్పున 13 రోజులు పాటు ప్రయాణం చేయాలనే ప్రణాళికతో ముందుగుసాగుతున్నాడు. ముజఫర్‌ నగర్‌ నుంచి ప్రయాగరాజ్‌కు 780 కిలోమీటర్లు. త్రివేణిసంగమంలోకుంభ్ స్నానం చేయాలని తన తల్లి కోరిక తీర్చడం తన బాధ్యత అని చెప్పాడు. అతని సంకల్పం సాహసం సామాజిక మాద్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. తల్లి పట్ల అతనికున్న ప్రేమకు నెటిజన్లుఫిదా అయిపోయారు.

కలియుగ్ కా శ్రవణ్ కుమార్' అంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ యుగానికి గొప్పోడు అని కొందరు. 'వీర్ మా కే వీర్ సపూత్"అని మరొకరు అభినందించారు.. "ప్రతి తల్లి అలాంటి కొడుకును పొందాలని కోరుకుంటుంది" అని ఒక నెటిజన్‌ వ్యాఖ్యానించారు. జన్మనిచ్చిన, అంధులైన తల్లిదండ్రులను కావడిలో మోస్తూ ఎన్నో ప్రాంతాలు తిరిగి తన మరణం వరకు కూడా కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న పురాణ పురుషుడు శ్రవణ కుమారుడే ఈయనకు ప్రేరణకావచ్చు అంటున్నారు. ముసలి వయసులో తల్లిదండ్రుల పట్ల నిర్దాక్షిణ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న వారికి ఈయన కథ ఆదర్శనీయం, ఆచరణీయం అంటున్నారు.

Watch: In Bulandshahr, Uttar Pradesh, A man is walking with a cart, taking his 92-year-old mother to the Maha Kumbh in Prayagraj. They started their journey from Muzaffarnagar, fulfilling her wish to bathe at the Kumbh pic.twitter.com/2IstKkqMXY

— IANS (@ians_india) January 28, 2025