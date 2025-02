అక్రమ వలసలపై బ్రిటన్‌ ప్రధాని సంచలన ప్రకటన

లండన్‌:తమ దేశంలో ఉంటున్న అక్రమ వలసదారుల విషయంలో అమెరికా బాటలోనే బ్రిటన్‌ పయనించనుంది. సోమవారం(ఫిబ్రవరి10) అక్రమ వలసదారుల విషయమై బ్రిటన్‌ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్‌ కీలక ట్వీట్‌ చేశారు.

‘అక్రమ వలసలకు ఇక ముగింపు పలుకుతాం. బ్రిటన్‌కు అక్రమ వలసలు పెరిగాయి. చాలా మంది అక్రమంగా బ్రిటన్‌కు వచ్చి పనిచేస్తున్నారు’అని ట్వీట్‌లో స్టార్మర్‌ పేర్కొన్నారు.

Too many people are able to come to the UK and work illegally.



We are putting an end to it.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 10, 2025