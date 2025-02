కీవ్‌:ఉ‍క్రెయిన్‌లో చెర్నోబిల్‌ అణుప్రమాదం లాంటి మరో దుర్ఘటన తృటిలో తప్పింది. చెర్నోబిల్‌ అణువిద్యుత్‌ కేంద్రంలో ఉన్న రియాక్టర్‌ 4 రక్షణ కవచాన్ని డ్రోన్‌ ఢీకొట్టి పేలింది. శుక్రవారం(ఫిబ్రవరి14)న జరిగిన ఈ ఘటనను ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ధృవీకరించారు. డ్రోన్‌లో పేలుడు పదార్థాలతో కూడిన భారీ వార్‌హెడ్‌ ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఇది ఉగ్రవాద చర్య అని ఈ దాడిని ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు.రియాక్టర్‌ రక్షణ కవచాన్ని ఢీకొట్టి పేలిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది స్పందించారు.మంటలను ఆర్పివేశారు.అయితే ఈ ప్రమాదంలో రియాక్టర్‌ నుంచి రేడియేషన్‌ లీకవలేదని అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ(ఐఏఈఏ) తెలిపింది.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

