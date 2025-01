టెల్‌అవీవ్‌:తమ వద్ద బందీగా ఉన్న ఇజ్రాయెల్‌ యువ మహిళా జవాను లిరి అల్బాగ్‌(19) వీడియోను హమాస్‌ తాజాగా విడుదల చేసింది. మూడున్నర నిమిషాల వ్యవధి గల వీడియోలో అల్బాగ్‌ తన గోడు వెళ్లబోసుకుంది.

‘450 రోజుల నుంచి నేను బందీగా ఉన్నాను. ఇజ్రాయెల్‌ ప్రభుత్వం నన్ను మర్చిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు 19 ఏళ్లు. నా జీవితమంతా ముందే ఉంది. అయితే నా జీవితానికి తాత్కాలికంగా బ్రేక్‌ పడింది. ఈ వీడియోపై అల్బాగ్‌ కుటుంబం స్పందించింది. వీడియోలో తమ కూతురు పూర్తి మానసిక క్షోభతో కనిపిస్తోందని ఆమె తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"Liri, if you're hearing us, tell the others that all the families are moving heaven and earth. We will fight until all hostages are returned"



Eli and Shira Albag , Liri Albag's Parents, called the Prime Minister and Defense Minister, after watching her video from captivity,… pic.twitter.com/Y9xAh47W7O

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) January 4, 2025