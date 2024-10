స‌మ‌యం ఉద‌యం. ఇంటి నుంచి ఆఫీస్‌కు వ‌స్తున్న ఉద్యోగినికి యాక్సిడెంట్‌ అయ్యింది. అనంత‌రం తీవ్ర గాయాల పాలైన ఉద్యోగిని.. రోడ్డు ప్ర‌మాదంలో తాను డ్రైవ్‌ చేస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురైందని తెలుపుతూ కారు ఫొటో తీసి త‌న మేనేజ‌ర్‌కి మెసేజ్ చేసింది. తాను ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్న‌ట్లు ఆ మెసేజ్‌లోని సారాశం. ఇలాంటి సంద‌ర్భాల‌తో సాధారణంగా మేనేజ‌ర్లు ఎలాంటి స‌మాధానం ఇస్తారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా ఈ సంస్థ మేనేజ‌ర్ ఇచ్చిన రిప్లయిపై విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న ఈ ఘ‌ట‌న ఎక్క‌డ జ‌రిగింది. ఉద్యోగి,మేనేజ‌ర్ సంబంధిత వివ‌రాలపై స్ప‌ష్ట‌త రావాల్సి ఉంది.

కిరా అనే యూజ‌ర్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ఓ ట్వీట్ చేశాడు. ఆ ట్వీట్‌లో ఉద్యోగిని కారు ప్ర‌మాదానికి గురైంద‌ని త‌న మేనేజ‌ర్‌కు మెసేజ్ చేసింది. తాను డ్రైవ్ చేస్తున్న కారు ప్ర‌మాదం ఫొటోల్ని జ‌త చేసింది.

what would y’all respond with if your manager says this? pic.twitter.com/bZznlPZrLT

