జెరూసలేం: లెబనాన్‌ సరిహద్దులో హెజ్‌బొల్లా, ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం మధ్య ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. తాజాగా హెజ్‌బొల్లా గ్రూప్‌ ఇజ్రాయెల్‌పై భారీగా రాకెట్ల దాడి చేసింది. బుధవారం ఉదయం ఉత్తర లెబనాన్‌ వైపు నుంచి సుమారు 50 రాకెట్లు ఇజ్రాయెల్‌ భూభాగంలోకి దూసుకోచ్చాయనా ఐడీఎఫ్‌ తెలిపింది.

🚨#BREAKING: IDF say Hezbollah launched at least 50 rockets in the latest attack on the Upper Galilee in Northern Israel mostly aimed at the city of Safed. pic.twitter.com/ExAiBgKhHl

