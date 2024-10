SpaceX Sanjeev Sharma: అమెరికాకు చెందిన స్పేస్‌ఎక్స్‌ సంస్థ ఇటీవల చేసిన అంతరిక్ష ప్రయోగం విజయవంతం​ అయింది. స్టార్‌ఫిష్‌ రాకెట్‌తో పాటు స్పేస్‌లోకి దూసుకెళ్లిన బూస్టర్‌ తిరిగి యథాస్థానానికి వచ్చేలా చేసిన ప్రయోగం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. స్పేస్‌ రీసెర్చిలో అత్య​ద్భుతంగా పేర్కొంటున్న ఈ ప్రయోగాన్ని సౌత్‌ టెక్సాస్‌లోని స్టార్‌బేస్‌ నుంచి స్పేస్‌ఎక్స్‌ శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతం చేశారు. ఈ సెంటిస్టుల బృందంలో మనదేశానికి చెందిన సంజీవ్‌ శర్మ కీలకపాత్ర పోషించారు. ఆయనకు సంబంధించిన లింక్డిన్‌ ప్రొఫైల్‌ తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది.

అంచెలంచెలుగా ఎదిగి..

శ్రీసాయి దత్తా అనే యూజర్‌ సంజీవ్‌ శర్మకు సంబంధించిన విద్యా, ఉద్యోగ వివరాలు ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఫ్రం ఇండియన్‌ రైల్వేస్‌ టు స్పేస్‌ఎ‍క్స్‌’ పేరుతో ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఒకప్పుడు ఇండియన్‌ రైల్వేలో పనిచేసిన ఆయన పస్తుతం స్పేస్‌ఎ‍క్స్‌ సంస్థలో ప్రిన్సిపల్‌ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తూ రోదసి ప్రయోగాల్లో కీ రోల్‌ ప్లే చేస్తున్నారు. భారతీయ రైల్వేలో 11 ఏళ్ల పాటు పనిచేసిన తర్వాత అమెరికా వెళ్లి ఉన్నత చదువులు చదివి.. అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారు.

అమెరికాలో ఉన్న‌త విద్య‌

రూర్కీ ఐఐటీలో మెకానికల్‌ ఇంజనీర్‌ చదువు పూర్తైన తర్వాత సంజీవ్‌ శర్మ 1990లో ఇండియన్‌ రైల్వేలో డివిజినల్‌ మెకానికల్‌ ఇంజనీర్‌గా ఉద్యోగం సంపాదించారు. 1994లో డిప్యూటీ చీప్‌ మెకానికల్‌ ఇంజనీర్‌గా ఆయన ప్రమోషన్‌ లభించింది. 2001 వరకు ఈ జాబ్‌లో ఆయన కొనసాగారు. తర్వాత రైల్వే ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి అమెరికా వెళ్లి కొలరాడో యూనివర్సిటీ నుంచి మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌లో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ సాధించారు. 2003లో సీగేట్‌ టెక్నాలజీ కంపెనీలో స్టాఫ్‌ మెకానికల్‌ ఇంజనీర్‌గా చేరారు. ఇదే సమయంలో మిన్నెసోటా యూనివర్సిటీ నుంచి మేనేజ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీలో మరో మాస్టర్‌ డిగ్రీ చేశారు. 2013లో స్పేస్‌ఎ‍క్స్‌ సంస్థలో స్ట్రక్చర్స్‌ గ్రూప్‌ డైనమిక్స్‌ ఇంజినీర్‌గా జాబ్‌ సంపాదించారు. అక్కడ ఐదేళ్లు పనిచేసిన తర్వాత 2018లో మ్యాటర్‌నెట్‌ కంపెనీకి మారారు. మళ్లీ 2022లో స్పేస్‌ఎ‍క్స్‌కు తిరిగొచ్చారు. ‘బూస్టర్‌’ ప్రయోగం సక్సెస్‌ నేపథ్యంలో సంజీవ్‌ శర్మ పేరు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

"From Indian Railways to SpaceX, From Building Trains to building Starships & catching them"



Podcast of Sanjeev Sharma- Principal Engineer for #Starship Dynamicshttps://t.co/mzD2QEQTWa pic.twitter.com/fbDXXJf8sx

— SRI SAIDATTA (@nssdatta) October 15, 2024