నియంత పాలకుడి పీడ విరగడైందన్న సిరియా ప్రజల ఆనందం ఎంతో సేపు నిలవలేదు. ఓపక్క ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు తిరుగుబాటు దళాలు కొర్రీలు పెడుతున్న వేళ.. మరోవైపు మిలిటరీ స్థావరాలు, ఆయుధ కారాగార ధ్వంసం పేరిట ఇజ్రాయెల్‌ భీకర దాడులతో విరుచుకుపడుతోంది. దీంతో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అని భయం భయంగా గడుపుతున్నారు ఆ దేశ ప్రజలు. తాజాగా..

తాజాగా.. టార్టస్‌ రీజియన్‌లో భూమి కంపించినంత పనైంది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 3 తీవ్రత నమోదైంది. అది భూకంపం అని భావించినవారందరికీ.. సిరియన్‌ అబ్జర్వేటరీ ఫర్‌ హ్యూమన్స్‌ రైట్స్‌ షాకిచ్చింది. ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన బాంబు దాడి అని ప్రకటించింది.

వైమానిక దాడుల్లో భాగంగా.. స్థావరాలపై బాంబులు ప్రయోగించాయి ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలు. ఆ ప్రభావంతో.. అగ్ని గోళం తరహాలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు ధాటికి భూమి కంపించినంత పనైంది. 2012 నుంచి ఇప్పటిదాకా సిరియా తీరం వెంట ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన దాడుల్లో.. అతిపెద్ద దాడి ఇదేనని సిరియన్‌ అబ్జర్వేటరీ ఫర్‌ హ్యూమన్స్‌ రైట్స్‌ ప్రకటించింది. 23వ ఎయిర్‌ ఢిపెన్స్‌ బ్రిగేడ్‌ బేస్‌పై జరిగిన దాడిగా ఇది తెలుస్తోంది.

ఇక్కడ మరో విశేషం ఏంటంటే.. ఇది భూకంపం కంటే రెండు రేట్ల వేగంతో ప్రయాణించిందట. అలా.. 800 కిలోమీటర్ల దూరంలోని టర్కీ నగరం ఇస్నిక్‌లోని భూకంప కేంద్రం ఈ తీవ్రతను గుర్తించడం గమనార్హం.

Thank you, @CeciliaSykala . The #explosion of the ammunition depot at #Tartus , Syria was detected at Iznik, Türkiye magnetometer station 820 km away. Signal took 12 minutes to travel in the lower ionosphere. That's about twice as fast as earthquake signals travel. https://t.co/rs2nH1wtwL pic.twitter.com/3u4KYbD57f

— Richard Cordaro (@rrichcord) December 16, 2024