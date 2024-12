అజర్‌బైజాన్‌: కజకిస్థాన్‌లో ప్యాసింజర్‌ విమానం కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు మృతిచెందినట్టు సమాచారం. కాగా, విమానం ప్రమాదానికి గురైన సమయంలో 72(విమాన సిబ్బంది, ప్రయాణికులు) మంది విమానంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

వివరాల ప్రకారం.. కజకిస్థాన్‌లోని అక్తౌ నగరానికి సమీపంలో విమాన ప్రమాదం జరిగింది. అజర్‌బైజాన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం(J2-8243) బాకూ నుంచి రష్యా వెళ్లున్న విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు మృతిచెందినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రమాదానికి గురికాక ముందు విమానం విమానాశ్రయం చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టినట్లు సమాచారం.

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU — BNO News (@BNONews) December 25, 2024

అక్తౌ నగరానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. విమానం భూమి ఢీకొనడంతో వెంటనే మంటలు వ్యాపించాయి. విమాన ప్రమాదం సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెలుస్తున్నారు. ఘటన స్థలంలో 52 ఫైర్‌ టెండర్లు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నాయి. వీరిలో 12 మందిని ప్రాణాలతో కాపాడినట్టు రష్యాకు చెందిన మీడియా ప్రకటనలు వెలువడుతున్నాయి.

What just happened to Azerbaijan Airlines Flight 8243?? Flight Radar showed it having an emergency squawk 7700. The flight was erratic in altitude. #azerbaijan #planewatchers #avgeek #flightemergency pic.twitter.com/K6ApRsaPvK — Zach Shapiro (@zrs70) December 25, 2024

మరోవైపు.. ప్రయాణికుల గురించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రమాదానికి ముందు.. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ కోసం పైలట్‌.. ఏటీసీకి రిక్వెస్ట్‌ పంపినట్టు సమాచారం. ఇక, ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

⚠️#BREAKING: #Azerbaijan Airlines E190 Crashes in #Kazakhstan, Survivors Reported



A tragic aviation incident unfolded today as Azerbaijan Airlines Flight #J28243, an Embraer E190AR registered (4K-AZ65)carrying 72 people, crashed near Aktau, Kazakhstan. The flight was en route… pic.twitter.com/QZG3yBcSBh — Abdul khabir jamily (@JamilKhabir396) December 25, 2024