కీవ్‌ : ఈ వారం ప్రారంభంలో రష్యా వెన్నులో భయం పుట్టించేలా 9/11 దాడుల తరహాలో ఉక్రెయిన్‌ దాడి చేసింది. కజాన్‌ నగరంలోని బహుళ అంతస్తుల భవనాలపై మొత్తం 8 డ్రోన్లు చొచ్చుకెళ్లాయి. ఈ దాడికి రష్యా తాజాగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఉక్రెయిన్‌పై 70మిసైళ్లు,100 డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది.

క్రిస్టమస్‌ పర్వదినాన రష్యా చేసిన దాడిని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ జెలెన్‌స్కీ ఖండించారు. తమ దేశ ఎనర్జీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌పై అమానవీయంగా దాడి చేసిందని ఎక్స్‌ వేదికగా మండిపడ్డారు.

‘ప్రపంచం మొత్తం క్రిస్టమస్‌ వేడుకల్లో ఉంటే ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా భారీ ఎత్తున దాడికి దిగింది. దాడి అప్పటికప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగంగా వ్యూహాత్మకంగా జరిగింది. దాడి మాత్రమే కాదు. దాడి ఎప్పుడు చేయాలనేది ముందే నిర్ణయించుకున్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ఈ విధ్వంసానికి తెరలేపారు. ఇంతకంటే అమానుషం ఏముంటుంది?’ అని జెలెన్‌స్కీ ప్రశ్నించారు.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date.



Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024