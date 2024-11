స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ప్రయోగంలో అనూహ్య ఘటన చోటు చేసుకుంది. సూపర్‌ హెవీ బూస్టర్‌ రాకెట్‌ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. అమెరికాకు కాబోయే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఈ ప్రయోగాన్ని వీక్షించగా.. సాఫ్ట్‌ ల్యాండ్‌ అయిన క్షణాల్లోనే ఈ పరిణామం చేసుకోవడం గమనార్హం!.

బుధవారం ఉదయం సౌత్‌ టెక్సాస్‌ ‘స్టార్‌బేస్‌’ సెంటర్‌ నుంచి స్పేస్‌ ఎక్స్‌ ఈ ప్రయోగం నిర్వహించింది. అయితే రాకెట్‌ గాల్లోకి దూసుకెళ్లడం, అప్పర్‌ స్టేజ్‌ నుంచి స్టార్‌షిప్‌ సెపరేషన్‌ లాంటి ప్రక్రియలు విజయవంతంగానే జరిగాయి. కానీ, స్టేజ్‌లో లోపం కారణంగా లాంచ్‌ప్యాడ్‌కు తిరిగి రావడానికి బదులుగా ఆ భారీ రాకెట్‌ పేలిపోయింది. తిరిగి ల్యాండ్‌ అయ్యే టైంలో గల్ఫ్‌ ఆఫ్‌ మెక్సికో తీరంలో ఒక్కసారిగా పేలిపోయి సముద్రంలో శకలాలు పడ్డాయి. అయినప్పటికీ..

Booster 13 splashdown in the Gulf of Mexico. Tower was go, but booster was not. pic.twitter.com/RwhZDxPaQU

— Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) November 19, 2024