టాలీవుడ్ హీరో అల్లరి నరేశ్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం బచ్చలమల్లి. ఈ మూవీలో అమృత అయ్యర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాకు సోలో బ్రతుకే సో బెటర్‌’ ఫేమ్‌ సుబ్బు మంగదేవి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ చివరిదశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్‌ మూవీ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభించారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి అదేనేను.. ‍అసలు నేను అనే సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటను టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ తమన్ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటకు కృష్ణకాంత్ లిరిక్స్ అందించగా.. ఎస్పీ చరణ్, రమ్య బెహరా ఆలపించారు. ఈ చిత్రానికి విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రోహిణి, రావు రమేష్, అచ్యుత్‌ కుమార్, బలగం జయరామ్, హరితేజ, ప్రవీణ్, ‘వైవా’ హర్ష కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను డిసెంబరు 20న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

Good luck team ❤️#AdeNenuAsaluLenu from #BachhalaMalli beautifully captures the feeling TholiPrema. So happy to launch this soulful composition 🤗

I am sure you all will like this one.



▶️ https://t.co/NLtZcIlq8g



A wonderful melody by @Composer_Vishal and brilliantly sung by…

— thaman S (@MusicThaman) November 22, 2024