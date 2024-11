Bhool Bhulaiyaa 3 X Review: భూల్‌ భూలయ్యా టాక్‌ ఎలా ఉందంటే.. ?

బాలీవుడ్‌లో ఈ శుక్రవారం రెండు భారీ సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో ఒకటి సింగమ్‌ ఎగైన్‌. మరొకటి భూల్‌ భూలయ్యా 3. ఈ మూవీలో కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌, విద్యాబలన్‌, మాధూరీ దీక్షిత్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనీస్ బాజ్మీ దర్శకత్వం వహించారు. గతంలో ఈ సీరిస్‌ నుంచి వచ్చిన రెండు భాగాలు సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచాయి.

మొదటి భాగంలో అక్షయ్‌ కుమార్‌ హీరోగా నటించగా, రెండు, మూడో భాగాల్లో కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌ హీరో పాత్రను పోషించాడు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ట్రైలర్‌కి మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దానికి తోడు ఇటీవల బాలీవుడ్‌లో భారీ చిత్రాలేవి లేకపోవడంతో ‘భూల్‌ భూలయ్యా 3’పైనే అంతా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఇలా భారీ అంచనాలతో ఈ చిత్రం నేడు(నవంబర్‌ 1) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలలో ఫస్ట్‌డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు. భూల్‌ భూలయ్యా 3 కథేంటి? ఈ సారి ఏమేరకు భయపెట్టింది? కార్తిక్‌ ఆర్యన్‌ ఖాతాలో మరో హిట్‌ పడిందా లేదా? తదితర అంశాలను ఎక్స్‌(ట్విటర్‌) వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూసేయండి.

ట్విటర్‌లో భూల్‌ భూలయ్యా 3 చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా బాగుందని కొంతమంది కామెంట్‌ చేస్తే.. మరికొంతమంది అంచనాలకు తగ్గట్టుగా లేదని ట్వీట్‌ చేస్తున్నారు.



ప్రముఖ సీనీ విమర్శకుడు తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ ఈ చిత్రంపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. సినిమా అదిరిపోయిందంటూ ఏకంగా నాలుగు స్టార్స్‌(రేటింగ్‌) ఇచ్చాడు. హారర్‌, కామెడీ, సస్పెన్స్‌తో ఫుల్‌ ఎంటర్‌టైనింగ్‌గా కథనం సాగుతుందని చెప్పారు. కార్తీక్‌ అద్భుతంగా నటించాడని, విద్యాబాలన్‌, మాధురీ దీక్షిత్‌ నటన బాగుందని ట్వీట్‌ చేశాడు.

#BhoolBhulaiyaa3 first half... Full on cringe... Unnecessary songs and whatsapp forward jokes...

@vidya_balan has the least screen presence but she stole the show... Hoping for a better second half... Pre-Interval block is interesting... — Anish Oza (@aolostsoul) November 1, 2024

ఫస్టాఫ్‌లో వచ్చే పాటలు కథకి అడ్డంకిగా అనిపించాయి. జోకులు కూడా అంతగా పేలలేదు. వాట్సాఫ్‌లలో పంపుకునే జోకుల్లా ఉన్నాయి. విద్యాబాలన్‌ తెరపై కనిపించేదది కాసేపే అయినా తనదైన నటనతో ఆకట్టుకుంది. క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే ట్విస్టులు బలవంతంగా పెట్టినట్లు అనిపిస్తుంది. ఓవరాల్‌గా ఇది ఓ యావరేజ్‌ మూవీ అంటూ మరో నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

భూల్‌ భూలయ్యా మూవీ క్లాసికల్‌ హిట్‌ అయితే భూల్‌ భూలయ్యా 3 డిజాస్టర్‌ అని మరో నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

#BhoolBhulaiyaa3 might've been highly anticipated, but the script feels completely off-track. It's almost as if someone unfamiliar with the franchise wrote it. Disappointing execution and weak storyline! #BhoolBhulaiyaa3Review.pic.twitter.com/yvZGfTSNp9 — Utkarsh Kudale 18 (@BOss91200) November 1, 2024

The third installment of Bhool Bhulaiyaa is here to give us a Diwali filled with excitement and surprises. A cinematic delight that keeps you hooked! #BhoolBhulaiyaa3 #BhoolBhulaiyaa3Review" — itz Joshi (@ItzKulkarni) November 1, 2024

#BhoolBhulaiyaa3Review: ⭐⭐⭐⭐



A thrilling blend of laughs, chills, and an unexpected twist! #BhoolBhulaiyaa3 is a wild horror-comedy ride. @TheAaryanKartik nails it with his flawless comic timing, while @tripti_dimri23 lights up the screen. @vidya_balan and @MadhuriDixit… pic.twitter.com/aoHA2OBVbs — Manoj Tiwari (@ManojTiwariIND) November 1, 2024

There is no mosquito repellent in the hall! The theatre is empty, watching a movie is no fun #BhoolBhulaiyaa3 #BhoolBhulaiyaa3Review — Harish raj (@Harishraj162409) November 1, 2024