మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ సుశిన్‌ శ్యామ్‌ పెళ్లి పీటలెక్కాడు. ప్రేయసి, సింగర్‌ ఉత్తర కృష్ణన్‌ మెడలో మూడుముళ్లు వేశాడు. ఇరు కుటుంబాలు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో వీరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది. ఇకపోతే నటుడు పార్వతీ జయరామ్‌ చుట్టాలమ్మాయే ఉత్తర.

బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌ నుంచి ప్రేమికులుగా..

పార్వతి జయరాం కూతురి పెళ్లిలోనే సుశిన్‌-ఉత్తర ప్రేమాయణం బయటపడింది. మొదట బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌గా ఉన్న వీళ్లు తర్వాత ప్రేమికులుగా మారారు. ఇప్పుడు వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టి భార్యాభర్తలుగా ఓ అడుగు ముందుకు వేశారు. ఈ వివాహానికి సినీనటులు ఫహద్‌ ఫాజిల్‌, నజ్రియా, జయరామ్‌, దర్శకుడు అన్వర్‌ రషీద్‌ తదితరులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

మ్యూజిక్‌ కెరీర్‌..

సుశిన్‌ విషయానికి వస్తే.. దీపక్‌ దేవ్‌ అనే మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ దగ్గర మొదట శిక్షణ తీసుకున్నాడు. లార్డ్‌ లివింగ్‌స్టన్‌ 700 కండి, కిస్మత్‌ వంటి చిత్రాలకు బీజీఎమ్‌ అందించాడు. వరథాన్‌, కుంబలంగి నైట్స్‌ సినిమాలతో తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు. భీష్మ పర్వం, మిన్నాల్‌ మురళి, రోమాంచం, మంజుమ్మల్‌ బాయ్స్‌, ఆవేశం, బోగిన్‌ విల్లా వంటి పలు చిత్రాలకు సంగీతం అందించాడు.

Sensational Malayalam music director #SushinShyam got married to AD and singer #UtharaKrishnan ❤️ #fahadhfaasil and wife #Nasriya , #Jayaram were present at this very private ceremony pic.twitter.com/CHR41ApcXL

— sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) October 30, 2024