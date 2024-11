Mechanic Rocky X Review: ‘మెకానిక్‌ రాకీ’ టాక్‌ ఎలా ఉందంటే..?

మాస్‌కా దాస్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘మెకానిక్‌ రాకీ’. రవితేజ ముళ్లపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి, శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ హీరోయిన్స్ గా నటించారు. ఈ మూవీని ఎస్‌ఆర్‌టి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామ్ తాళ్లూరి నిర్మించారు. ఫస్ట్ గేర్, ట్రైలర్స్, సాంగ్స్ తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా నేడు(నవంబర్‌ 22) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే తెలు రాష్ట్రాలతో పాటు పలు చోట్ల ప్రీమియర్స్‌తో పాటు ఫస్ట్‌ డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు. మెకానిక్‌ రాకీ ఎలా ఉంది? విశ్వక్‌ ఖాతాలో హిట్‌ పడిందా లేదా? తదితర విషయాలు ట్విటర్‌(ఎక్స్‌)వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూసేయండి.

ఎక్స్‌లో ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా బాగుందని, విశ్వక్‌ తన నటనతో ఇరగదీశారని కొంతమంది అంటుంటే.. ఇది యావరేజ్‌ మూవీ అని మరికొంతమంది కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.



ఫస్టాఫ్‌ ఓకే. సెకండాఫ్‌ అదిరిపోయింది. ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన చిన్న చిత్రాలతో పోలిస్తే మెకానిక్‌ రాకీ మూవీ చాలా బెటర్‌. హిట్‌ మూవీ విశ్వక్‌ అన్న అని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

బోరింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్...ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా లేకపోవటం వల్ల ఓపికకు పరీక్షా పెడుతుంది .సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం పర్వాలేదు.. సినిమాలో ఉన్న ట్విస్టులు ఇంప్రెసివ్ గా ఉన్న స్క్రీన్ ప్లే సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల పెద్దగా ఇంట్రస్టింగ్ గా అనిపించదు.. మొత్తంగా ఇది చాలా సాదాసీదా సినిమా అంటూ మరోనెటిజన్‌ 2.25 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు.

Hittu movie👍 bit worried aftr hearing the title, thinking it might be routine, but u proved me wrong. Great acting. Congrats, @VishwakSenActor . U r the next big thing! #MeenakshiChoudhary 👍 Another nice role @ShraddhaSrinath . Good score @JxBe . My rating: 3/5 #MechanicRocky https://t.co/C8LBDcZP3r

#MechanicRocky’s story has the potential to be a good thriller, but the first half is unengaging and tedious. While the second half offers some twists and turns, the pacing and screenplay doesn’t get much engaging. It could have been much more tolerable if the comedy had landed.

— Well, It’s Just My Opinion (@WIJMyOpinion) November 22, 2024