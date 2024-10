టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నిఖిల్ హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం స్వయంభూ. ఈ మూవీలో సంయుక్త మీనన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ చిత్రానికి భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సోషియో ఫాంటసీ చిత్రంగా ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్‌తో భువన్‌, శ్రీకర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా విజయదశమి సందర్భంగా మూవీ టీమ్ అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. సినిమా షూటింగ్ సెట్‌లో ఆయుధ పూజ నిర్వహించిన వీడియోను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంది. ఈ చిత్రంలో ఉపయోగించే ఆయుధాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. కాగా.. ఈ దీపావళికి నిఖిల్ సైతం థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాడు. అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో అంటూ అభిమానులను పలకరించనున్నారు.

Worshipping the tools of our livelihood ✨



Ayudha Pooja celebrations from the sets of #Swayambhu ❤‍🔥



Team #Swayambhu wishes everyone a Happy Dussehra 🔥@actor_Nikhil @iamsamyuktha_ @NabhaNatesh @krishbharat20 @DOPSenthilKumar @RaviBasrur @TagoreMadhu @bhuvan_sagar… pic.twitter.com/mhHMczqmgd

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) October 11, 2024