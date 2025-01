ప్రముఖ సింగర్‌, నటుడు దిల్జిత్‌ దొసాంజ్‌పై భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసల వర్షం కురిపించడంతో ఇప్పుడా ఆ పేరు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. తన గాత్రంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది సంగీత ప్రియులను అలరించే దిల్జిత్‌.. తన టాలెంట్‌కు తగ్గట్టే భారీ రెమ్యునరేషన్‌ కూడా తీసుకుంటాడు. దిల్-లుమినాటి టూర్‌ పేరుతో ఈ పంజాబీ సింగర్‌ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ ప్రత్యేక మ్యూజిక్‌ కాన్సర్ట్‌లను నిర్వహిస్తుంటాడు. ఈ సింగర్‌ మ్యూజిక్‌ కాన్సర్ట్‌కి మనదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. ఎక్కడ సంగీక కచేరి నిర్వహించిన వేలల్లో జనాలు హాజరవుతుంటారు.

భారీ రెమ్యునరేషన్‌

దిల్జిత్‌ సింగర్‌ మాత్రమే కాదు.. ఇడియాలో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకునే పర్ఫార్మల్లలో ఒకడు. ప్రైవేట్‌ ఈవెంట్స్‌కి ఈ సింగర్‌ భారీగా పారితోషికం తీసుకుంటాడు. అనంత్‌ అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ బాష్‌లో దిల్జిత్‌ సంగీత కచేరి నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఈవెంట్‌కి దాదాపు రూ. 4 కోట్ల పారితోషికం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అలాగే సాధారంగా నిర్వహించే మ్యూజిక్‌ కాన్సర్ట్‌కి దాదాపు కోటి రూపాయాల వరకు రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకుంటాడట. చిన్న ఈవెంట్‌ అయితే రూ. 50 లక్షల వరకు తీసుకుంటాడట. అయితే దిల్జిత్‌ పాటలకు డిమాండ్‌ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది. ఆయన పాటలను ఇష్టపడేవాళ్లు టికెట్‌ రేట్‌ ఎంత పెంచినా కాన్సర్ట్‌కి మాత్రం హాజరవుతారు. అందుకే నిర్వాహకులు దిల్జిత్‌కి ఆ స్థాయిలో రెమ్యునరేషన్‌ ఇస్తుంటారు. ఇక సినిమా పాటలకు అయితే దాదాపు 10-15 లక్షల వరకు తీసుకుంటాడట. బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకునే సింగర్‌లో దిల్జిత్‌ ఒకరు.

