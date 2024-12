అల్లు అర్జున్‌ లేటెస్ట్ మూవీ 'పుష్ప 2'. డిసెంబర్ 5న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా మంచి హైప్ నడుస్తోంది. బుకింగ్స్ కూడా మంచి జోరుగా సాగుతున్నాయి. అలాంటిది ముంబైలోని ఓ థియేటర్‌లో అనుకోని సంఘటన జరిగింది. దీంతో థియేటర్‌లో ఉన్నవాళ్లు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు.

గురువారం రాత్రి ముంబైలోని బాంద్రా గెలక్సీలోని థియేటర్‌లో పుష్ప 2 సినిమా ప్రదర్శిస్తున్న సమయంలో స్ప్రే కలకలం సృష్టించింది. ఇంటర్వెల్ తర్వాత ప్రేక్షకులు దగ్గుతో పాటు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బందిపడ్డారు. దీంతో 15నిమిషాల పాటు మూవీని ఆపేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. పెప్పర్ స్ప్రేతో ఎటాక్ జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మరి ఇది ఎవరు ఎందుకు చేశారనేది సందేహంగా మారింది.

Mumbai: During the film Pushpa 2: The Rule show at Gaiety Galaxy Theatre in Bandra, a substance was sprayed, causing people to cough and experience difficulty breathing pic.twitter.com/zN9RrTvgkY

— IANS (@ians_india) December 5, 2024