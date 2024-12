ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ అరెస్ట్‌పై ప్రముఖ దర్శకులు రామ్‌ గోపాల్‌వర్మ మరోసారి కామెంట్‌ చేశారు. సంధ్య థియేటర్‌ ఘటన కేసులో అల్లు అర్జున్‌ను తెలంగాణ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే వర్మ తనదైన రీతిలో ఎక్స్‌ వేదికగా రియాక్ట్‌ అయ్యారు. 'అల్లు అర్జున్‌ అరెస్ట్‌ విషయంలో అధికారులకు నా 4 ప్రశ్నలు' అంటూ అందరినీ ఆలోచింపచేసిన ఆయన మరోసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశిస్తూ కామెంట్‌ చేశారు.

అల్లు అర్జున్‌ అరెస్ట్‌ తర్వాత కేంద్రమంత్రుల నుంచి ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు, సినీ ప్రముఖులు కూడా ఆయనకు మద్ధతుగా నిలిచారు. ఇప్పటికే బన్నీకి సపోర్ట్‌గా మాట్లాడిన ఆర్జీవి మరోసారి ఇలా ట్వీట్‌ చేశారు. ' తెలంగాణకు చెందిన అల్లు అర్జున్‌ భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌ మూవీని అందించి, రాష్ట్రానికి గొప్ప బహుమతిని అందించారు. కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం అల్లు అర్జున్‌ను జైలుకు పంపి రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చింది.' అంటూ తనదైన స్టైల్లో ట్వీట్‌ చేశారు.

నేషనల్‌ అవార్డ్‌తో తెలుగు సినిమా కీర్తిని పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌కు అల్లు అర్జున్‌ తీసుకెళ్లాడని తెలిసిందే. ఇన్నేళ్ల తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జాతీయ అవార్డ్‌ అందుకున్న ఏకైక హీరోగా బన్నీ రికార్డ్‌ క్రియేట్‌ చేశాడు. పుష్ప సినిమాతో బాలీవుడ్‌కు మన సత్తా ఏంటో చూపించాడు. అంతటి స్టార్‌ ఇమేజ్‌ ఉన్న హీరో అరెస్ట్‌ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ పరిశ్రమ మొత్తం షాక్‌ అయింది.

. @alluarjun the BIGGEST STAR of INDIA, a resident of TELANGANA STATE has given the GREATEST GIFT to the TELANGANA STATE by giving the BIGGEST HIT in the ENTIRE HISTORY of iNDIAN CINEMA and the TELANGANA STATE in turn gave him the BIGGEST RETURN GIFT by sending him to JAIL…

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 14, 2024