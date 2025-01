మార్కో(Marco Movie).. గతేడాది రిలీజైన మోస్ట్‌ వయలెంట్‌ చిత్రమిది. ఉన్ని ముకుందన్(Unni Mukundan) హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం రూ. 30 కోట్ల బడ్జెట్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించగా..మలయాళంలోనే రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించి రికార్డులు సృష్టించింది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ్, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా అంచనాలకు మించి వసూళ్లు రాబట్టింది. దీంతో ఈ చిత్రం ఓటీటీ హక్కులకు భారీ డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలన్నీ ఈ మూవీ రైట్స్‌ కొనేందుకు పోటీ పడ్డాయట. చివరకు సోనీలివ్ (Sony LIV) ఈ సినిమాను అన్ని భాషల హక్కులతో భారీ మొత్తంలో కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

స్ట్రీమింగ్‌ అప్పుడేనా?

మోస్ట్‌ వయలెంట్‌ చిత్రంగా చరిత్రకెక్కిన ఈ మూవీ అన్ని భాషల డిజిటల్‌ రైట్స్‌ని సోనీలివ్‌ కొనుగోలు చేసింది. మలయాళ ఇండస్ట్రీలోనే ఇంతవరకు ఏ సినిమాకు పెట్టని రేటు ఈ చిత్రానికి పెట్టారట. థియేటర్స్‌లో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ కావడంతో..ఓటీటీలోనూ మంచి ఆదరణ ఉంటుందని భావిస్తున్నారట. అందుకే ఈ చిత్రంపై భారీ పోటీ ఏర్పడింది.

అయితే ఇప్పుడప్పుడే కాకుండా కాస్త ఆలస్యంగానే ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్‌ చేయాలని సోనీలివ్‌ భావిస్తోందట. పిభ్రవరి మూడో వారంలో ఈ చిత్రం ఓటిటిలో వచ్చే అవకాసం ఉందంటోంది మాలీవుడ్‌ టాక్‌.త్వరలోనే ఓటీటీ రిలీజ్‌పై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. మార్కో చిత్రానికి హనీఫ్ అదేని దర్శకత్వం వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు షరీఫ్ మహ్మద్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. రవి బస్రూరు సంగీతం సమకూర్చారు. యుక్తి తరేజా, కబీర్ దుహన్ సింగ్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

మార్కో కథేంటి?

జార్జ్‌ (సిద్దిఖ్ఖీ) గోల్డ్‌ బిజినెస్‌ చేస్తుంటాడు. ఈ వ్యాపారంలో తనకు మించినవాళ్లు ఉండరు. సిండికేట్‌ ఏర్పాటు చేసి.. దాని లీడర్‌గా ‍వ్యవహరిస్తుంటారు. అతని తమ్ముడు విక్టర్‌(ఇషాన్‌ షౌకాత్‌) అంధుడు. కానీ చాలా టాలెంటెడ్‌. విక్టర్‌ స్నేహితుడు వసీమ్‌ను ఓ ముఠా చంపేస్తుంది. దానికి సాక్షి ఉన్నాడని విక్టర్‌ను కూడా ఆ ముఠా దారుణంగా హత్య చేస్తుంది. విదేశాలకు వెళ్లిన జార్జ్‌ మరో తమ్ముడు(జార్జ్‌ వాళ్ల నాన్న పెంచిన వ్యక్తి) మార్కో(ఉన్ని ముకుందన్‌)కు ఈ హత్య విషయం తెలిసి వెంటనే వచ్చేస్తాడు. తను ప్రాణంగా ఇష్టపడే సోదరుడు విక్టర్‌ హత్యకు కారణమైనవారిని వదిలిపెట్టనని చర్చిలోనే ప్రమాణం చేస్తాడు. అసలు విక్టర్‌ని హత్య చేసిందెవరు? ఎందుకు చేశారు? చివరకు మార్క్‌ వారిని ఎలా మట్టుపెట్టాడు?అనేదే మిగతా కథ.

